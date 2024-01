Original-Research: Cenit AG - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu Cenit AG



Unternehmen: Cenit AG

ISIN: DE0005407100



Anlass der Studie: Research Comment

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 20,90 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2024

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann



Erste Akquisition des Jahres 2024 stärkt den Geschäftsbereich 3DS Solutions; Prognosen und Kursziel unverändert



Die CENIT AG setzt die seit dem Geschäftsjahr 2022 umgesetzte hohe Akquisitionsaktivität erwartungsgemäß auch im Geschäftsjahr 2024 fort. Wie die Gesellschaft in der zweiten Kalenderwoche des noch jungen Jahres bekannt gegeben hat, wird die CCE b:digital GmbH & Co. KG (kurz: CCE) mit Wirkung 01.01.2024 erworben. Die CCE bietet dabei Beratung, Implementierung und Softwareentwicklung an, mit den Geschäftsfeldern Digital Services, PLM Services und Application Services an. Ähnlich wie im CENIT-Geschäftsfeld "3DS Solutions" basiert das Angebot der CCE auf den Lösungen von Dassault Systèmes, hier mit besonderem Fokus auf den Produkten CATIA und der 3DEXPERIENCE PLM-Plattform. Hier zeigt sich eine hohe Deckungsgleichheit mit dem PLM-Geschäftsfeld der CENIT AG.



Die CENIT AG hebt hervor, dass die CCE über eine besondere Expertise bei der Migration und Einführung der Dassault-Standardsoftware verfügt. Hierfür wurden Konzepte entwickelt, die speziell auf mittelständische und kleinere Kunden zugeschnitten sind. Darüber hinaus wird durch den Erwerb der CCE die lokale Präsenz in der Region Ostwestfalen Lippe ausgebaut. Schließlich haben sich Unternehmensakquisitionen vor dem Hintergrund der herausfordernden Personalrekrutierung als probate Strategie zum Ausbau der Konzernbelegschaft erwiesen. Durch die Akquisition der CCE wird das CENIT Team um 16 Mitarbeiter erweitert. Darüber hinaus wird die Position der CENIT als einer der weltweit wichtigsten Platinum Partner von Dassault Systèmes weiter gestärkt. Dies ist ohnehin ein erklärtes Ziel der CENIT AG.

Weitere Angaben zur Unternehmensgröße der CCE oder zum Kaufpreis sind nicht bekannt. Im Bundesanzeiger findet sich lediglich eine Bilanz zum 31.12.2021, aus der hervorgeht, dass es sich zu diesem Zeitpunkt um ein relativ kleines Unternehmen handelt. Bei einer Bilanzsumme von 1,72 Mio. EUR verfügte die CCE über ein Eigenkapital von 0,19 Mio. EUR und einen Kassenbestand von 1,15 Mio. EUR. Auf Basis dieser Informationen gehen wir von einem Kaufpreis im niedrigen einstelligen Millionenbereich aus.

Die CCE-Akquisition ist als weiterer Schritt zur Erreichung der mittelfristigen Ziele zu sehen. Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025 soll ein Umsatzniveau von 300 Mio. EUR und eine EBIT-Marge von 8 - 10 % erreicht werden. Im Rahmen dieser Strategie sollen alle fünf Geschäftsbereiche organisch und anorganisch wachsen. Im Geschäftsbereich 3DS Solutions soll der Umsatz von derzeit ca. 100 Mio. EUR auf 150 Mio. EUR gesteigert werden.

Aufgrund der aus unserer Sicht geringen Auswirkungen auf Umsatz und Ergebnis des CENIT Konzerns behalten wir unsere Schätzungen gegenüber unserer letzten Researchstudie (siehe Studie vom 03.11.2023) unverändert bei. Wir bestätigen daher unser Kursziel von 20,90 EUR und stufen die Aktie weiterhin mit KAUFEN ein.





Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/28673.pdf



Kontakt für Rückfragen

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm

Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 16.01.24 (08:04 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 16.01.24 (10:00 Uhr)

