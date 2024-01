Mainz (ots) -- Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung auf dem rtCGM-Markt im Bereich der AID°-Integration ist Dexcom die klinisch am besten erforschte rtCGM-Marke# mit AID-Funktionen; die Sensoren sind die Basis der Wahl für AID-Systeme.(1,2)- Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass sich aus der Verwendung der t:slim X2 Insulinpumpe mit Control-IQ-Technologie in Verbindung mit der Dexcom rtCGM-Technologie gesundheitliche Nutzen ergeben.(3)- Die Leistungsfähigkeit und Genauigkeit des Dexcom G7 wird nun mit der Diskretion der Tandem t:slim X2 Insulinpumpe kombiniert: Ab heute wird die neue Vernetzungsmöglichkeit in mehreren europäischen Ländern und in Südafrika eingeführt.DexCom, Inc. (Nasdaq: DXCM), ein weltweit führender Anbieter von Systemen zur kontinuierlichen Gewebeglukosemessung in Echtzeit (real-time Continuous Glucose Monitoring, rtCGM) für Menschen mit Diabetes, gibt bekannt, dass das Dexcom G7 rtCGM-System ab sofort mit der t:slim X2 Insulinpumpe von Tandem Diabetes Care in Ländern in ganz Europa und in Südafrika verknüpft werden kann. Die Ankündigung erfolgt nur einen Monat nach der Markteinführung dieses AID-Systems in den Vereinigten Staaten und kombiniert die Leistung und Genauigkeit des Dexcom G7 mit der Diskretion der t:slim X2 von Tandem."Seit über einem Jahrzehnt prägt Dexcom die rtCGM-Konnektivität maßgeblich mit: Wir haben AID-Systeme schon für insgesamt mehr als eine Million Patientenjahre kumulativer Nutzung sicher betrieben. Es überrascht also nicht, dass Dexcom Marktführer im Bereich der rtCGM-Konnektivität ist, und dass unsere Sensoren als Basis von AID-Systemen die klare Wahl sind", sagte Jim Berkebile, Vice President Strategic Partners für EMEA bei Dexcom. "Darüber hinaus belegen Studienergebnisse eindeutig den gesundheitlichen Nutzen einer Verwendung der t:slim X2 Insulinpumpe mit der Control-IQ Technologie in Kombination mit einem Dexcom rtCGM-System."Neue Ergebnisse der COMISAIR-Studie mit einer Nachbeobachtungszeit von sieben Jahren - der längsten jemals durchgeführten prospektiven rtCGM-Studie unter realen Bedingungen, die Dr. Jan Soupal auf dem EASD 2023 vorstellte - belegen eine signifikante und anhaltende Senkung des HbA1C-Wertes sowie ein geringeres Risiko für die Entwicklung oder das Fortschreiten einer diabetischen Retinopathie im Zusammenhang mit der Verwendung von Echtzeit-CGM bei Menschen mit Typ-1-Diabetes.(4) Darüber hinaus zeigte die Studie eine weitere erhebliche Senkung des HbA1C-Wertes, wenn das Dexcom rtCGM mit der t:slim X2 Insulinpumpe mit Control-IQ-Technologie verknüpft wird.(4)"AID-Systeme bieten Menschen, die mit Typ-1-Diabetes leben, eine lebensverändernde Technologie", sagte Dr. Emma Wilmot, außerordentliche Professorin an der Universität von Nottingham. "Menschen mit Diabetes in die Lage zu versetzen, ihre Krankheit selbst zu managen, und ihnen die bestmögliche Technologie anzubieten, ist für die Diabetesversorgung von entscheidender Bedeutung. Wir wissen, dass Menschen, die ein Echtzeit-CGM und eine Pumpe zu einem AID-System kombinieren, mehr Zeit im Zielbereich verbringen, weniger Hypoglykämien erleiden und beruhigter leben können."Dank der weniger als 30-minütigen Aufwärmphase des Sensors* ist das Dexcom G7 das schnellste rtCGM, das mit der t:slim X2 Insulinpumpe verbunden werden kann. Somit können Anwender des Dexcom G7 mehr Zeit mit ihrem AID-System verbringen als mit jedem anderen rtCGM-System. Die Nutzer können ihre Glukosedaten über die Share-Funktion außerdem in Echtzeit mit Angehörigen und Diabetesteams teilen.**"Wir feiern unsere zehnjährige Partnerschaft mit Dexcom und sind gleichzeitig weiterhin bestrebt, unser hohes Innovationstempo beizubehalten, um unsere Mission, das Leben von Menschen mit Diabetes auf der ganzen Welt zu verbessern, weiter voranzutreiben", sagte John Sheridan, Präsident und Geschäftsführer von Tandem Diabetes Care. "Wir arbeiten aktiv mit unseren lokalen Vertriebspartnern zusammen und unterstützen sie in ihren Bemühungen, diese spannende neue Integration mithilfe von Fern-Updates der Software so schnell wie möglich neuen Kunden und bestehenden t:slim X2-Pumpennutzern verfügbar zu machen."Tandem arbeitet mit lokalen Vertriebshändlern in den unten aufgeführten Ländern zusammen, um die Einführung der t:slim X2-Insulinpumpe mit Dexcom G7-Vernetzung und die Bereitstellung von Fern-Updates für derzeit berechtigte t:slim X2-Nutzer zu unterstützen. Der Zeitpunkt der Auslieferung neuer Produkte und der Software-Updates für die Pumpe variiert je nach Land und wird in den ersten drei Monaten des Jahres 2024 erfolgen. Die Vernetzung des Dexcom G7 mit der t:slim X2 Insulinpumpe wird in den folgenden Ländern verfügbar sein: Deutschland, Großbritannien, Irland, Schweden, Südafrika, Italien, Spanien, Finnland, Norwegen, Dänemark, der Slowakei, der Tschechischen Republik, der Schweiz, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden.Für mehr Informationen und um mit dem neuen verknüpften System aus Dexcom G7 und t:slim X2 mit Control IQ loszulegen, besuchen Sie https://www.dexcom.com/de-de/pumpen. Die Insulinpumpe Tandem t:slim X2 wird in Deutschland von VitalAire vertrieben.Die Markteinführung der Verknüpfung von Dexcom G7 und Tandem t:slim X2 Insulinpumpe stärkt die Position von Dexcom als das weltweit am besten vernetzte rtCGM.(2) Mit mehr als 60 Partnern weltweit ist Dexcom bestrebt, den Anwendern Wahlmöglichkeiten und Flexibilität zu bieten, wenn es darum geht, wie sie ihre Glukosedaten einsehen und sich Insulin verabreichen.§Über DexCom, Inc.DexCom, Inc. ermöglicht es Menschen, ihre Gesundheit durch innovative Systeme zur kontinuierlichen Glukosemessung in Echtzeit (rtCGM) selbst in die Hand zu nehmen. Mit Hauptsitz in San Diego, Kalifornien, und Niederlassungen in Europa und ausgewählten Teilen Asiens/Ozeaniens hat sich Dexcom zu einem führenden Unternehmen im Bereich der Diabetesversorgungstechnologie entwickelt. Durch das Eingehen auf die Bedürfnisse von Anwendern, Pflegepersonal und Anbietern arbeitet Dexcom daran, das Diabetesmanagement weltweit zu vereinfachen und zu verbessern. Weitere Informationen über Dexcom rtCGM finden Sie unter https://www.dexcom.com/de-de.---° AID = Automated Insulin Delivery, dt.: Automatische Insulinabgabe# Die Dexcom rtCGM-Systeme wurden in über 50 registrierten interventionellen klinischen Studien (clinicaltrials.gov) erforscht. Dexcom, Daten in den Akten. 2023* Das Dexcom G7 kann die Aufwärmphase innerhalb von 30 Minuten abschließen, während andere rtCGM-Marken bis zu einer Stunde oder länger benötigen.**Separate Follow-App und Internetverbindung erforderlich.§ Referenz www.dexcom.com/integrate.1 Peacock S, et al. Diabetes Ther. 2023;14(5):839-855.2 Dexcom, Daten in den Akten, 2023.3 Brown SA, et al. N Engl J Med. 2019;381(18):1707-1717.4 Soupal J. Präsentiert auf dem EASD 2023, 2. 