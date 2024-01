Cognizant enthüllt in Zusammenarbeit mit Microsoft entwickelten, auf generativer KI basierenden Innovationsassistenten, der Beschäftigte von Cognizant bei der Entwicklung von Innovationen unterstützt

TEANECK, New Jersey, 16. Januar 2024 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH) gab heute seine Zusammenarbeit mit Microsoft bei der Einführung des Innovationsassistenten bekannt, eines auf generativer KI gestützten Tools, das auf dem Microsoft Azure OpenAI Service basiert und Bluebolt, das interne Innovationsprogramm von Cognizant, ergänzen wird.

Der Innovationsassistent ist ein bahnbrechendes Tool zur Assimilation von Unternehmens-Know-how und Förderung der Kreativität und Innovation in Cognizant-Mitarbeiterteams, die daran arbeiten, den Herausforderungen, denen Kunden in verschiedenen Branchen gegenüberstehen, zu begegnen. Die Einführung unterstreicht die Selbstverpflichtung von Cognizant zur Transformation der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine mittels KI und Förderung von Wissen und Innovation, indem das umfassende technische und Branchen-Know-how des Unternehmens genutzt wird.

"Kreativität und Erfindungsreichtum der Menschen bei Cognizant setzen uns in unserer Branche von der Konkurrenz ab. Wir betrachten unseren Innovationsassistenten als Gamechanger bei der Generierung und Implementierung von Ideen", so Ravi Kumar S, CEO von Cognizant . "Gemeinsam mit Microsoft nutzen wir die volle Leistung generativer KI, um unseren Innovationsansatz zu revolutionieren. Das Ziel besteht darin, sicherzustellen, dass wir und unsere Kunden in einer sich rapide weiterentwickelnden Geschäftsumgebung einen Schritt vorausbleiben."

Der Innovationsassistent ist ein integraler Bestandteil der Grassroots-Innovationsbewegung Bluebolt von Cognizant, die ein Rahmenwerk für die Cognizant-Belegschaft an jedem Ort und auf jeder Ebene bietet, um von der Ideenentwicklung bis zur Umsetzung zum Innovationsprozess beizutragen. Durch die Nutzung generativer KI für Bluebolt werden Cognizant-Mitarbeitende in der Lage sein, eine einzigartige Kombination von virtuellen Leitfäden und praktischer Unterstützung für die reale Arbeitswelt zu entwickeln und dabei die tiefgehende Expertise und Innovation des Unternehmens zugunsten der Kunden nutzen.

"Es ist erstaunlich, die Leistung generativer KI bei der Innovationsentwicklung mithilfe des Innovationsassistenten von Cognizant auf verschiedenen Ebenen einer Organisation zu beobachten. Dabei wurde KI genutzt, um eine Plattform zu schaffen, die das Potenzial von sowohl Einzelpersonen wie Teams freisetzt", erklärte Puneet Chandok, President, Microsoft India & South Asia . "Die Cognizant-Plattform basiert auf dem Microsoft Azure OpenAI Service und ist ein Kraft-Multiplikator mit dem Ziel, Kunden in die Lage zu versetzen, aus Unternehmensdaten Erkenntnisse zu gewinnen und in der sich ständig weiterentwickelnden digitalen Landschaft einen Schritt vorauszubleiben."

Cognizant verschreibt sich dem Ziel, höchste Standard bezüglich des verantwortungsbewussten und ethisch einwandfreien Einsatzes von KI zu wahren, und konzentriert sich dabei auf Sicherheit, Datenschutz, Transparenz und Inklusion. Der Innovationsassistent ist daraufhin ausgerichtet, kontextbasierte Ideen und Lösungen zu generieren, während gleichzeitig sensible Informationen und die Vertraulichkeit der Kundendaten geschützt werden.

Weitere Informationen über den Ansatz von Cognizant bezüglich generativer KI und dem Commitment des Unternehmens zu einer verantwortungsbewussten Nutzung von KI finden Sie hier.

Informationen zu Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) arrangiert moderne Unternehmen. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Modernisierung von Technologien, der Neugestaltung von Prozessen und der Umwandlung von Erfahrungen, damit sie in unserer sich schnell verändernden Welt an der Spitze bleiben können. Gemeinsam verbessern wir das tägliche Leben. Sehen Sie wie unter www.cognizant.com oder @cognizant.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

USA Ben Gorelick E-Mail: [email protected]

Europa/APAC Christina Schneider E-Mail: [email protected]

Indien Rashmi Vasisht E-Mail: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1794711/Cognizant_Logo.jpg