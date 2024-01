Egelsbach (ots) -Die in Egelsbach bei Frankfurt ansässige delta pronatura GmbH, eine international tätige Unternehmensgruppe in Familienhand, vollzieht einen Generationswechsel. Die beiden langjährigen Geschäftsführer und Eigentümer Heiner Beckmann (76) und Gerhard Krauß (62) legen die Zukunft des Familienunternehmens in die Hand der nächsten Generation. Nils Beckmann (40) übernimmt als CEO in einem vierköpfigen Management Board die Führung des Unternehmens, das die Marken Dr. Beckmann, Bullrich, Blistex und Bi-Oil vertreibt."Die Welt ist im Wandel. Und unser Unternehmen auch," sagt Heiner Beckmann. "Geschwindigkeit und Innovation sind jetzt das Erfolgsrezept. Wie viele familiengeführte Unternehmen im deutschen Mittelstand brauchen wir die Bereitschaft zu einer grundlegenden Transformation. Wir haben vor einigen Jahren begonnen, uns konsequent auf die Zukunft auszurichten und übergeben zum richtigen Zeitpunkt und gut vorbereitet ein gesundes Unternehmen mit starken Marken und tollen Kolleginnen und Kollegen an ein erfahrenes Management."Neben Nils Beckmann, CEO, besteht das Management Board aus Marco Buschmeier (52), der als CMO den Bereich Marketing, Innovation & Development und Sustainability verantwortet. COO Michael Klingel (52) ist seit Oktober als Director Global Operations an Bord und CFO Jan Zimpelmann (49) seit November als Director Finance & Administration. Perspektivisch werden alle vier Teil der Geschäftsführung sein. Die formellen Berufungen der neuen Geschäftsführungsmitglieder werden entsprechend der Dauer ihrer Unternehmenszugehörigkeit in den kommenden Monaten nach und nach folgen. Heiner Beckmann und Gerhard Krauß haben sich zum Ende des Jahres 2023 aus dem operativen Geschäft zurückgezogen.Mit Innovationen langfristig unabhängig und erfolgreich bleibenAls mittelständisch geprägtes Unternehmen mit rund 480 Mitarbeitenden baut delta pronatura sein Geschäft seit Jahren kontinuierlich aus. Von Egelsbach aus werden Marketing und Sales in über 70 Ländern gesteuert. Dabei liegt der Fokus auf der Kernmarke Dr. Beckmann und dem Anspruch, den Menschen mit zukunftsfähigen, ressourcenschonenden und wirksamen Innovationen das Leben einfacher zu machen. Dr. Beckmann steht in Haushalten weltweit für hochwirksame und einfach funktionierende Produkte, die tägliche Routinen im Haushalt unterstützen."Unsere Mitarbeitenden, Marken und Produkte haben großes Potenzial. Gemeinsam mit unserem Team verfolgen wir ein klares Ziel: Wir wollen in einem dynamischen Markt im Wettbewerb mit globalen Großkonzernen als unabhängiges Familienunternehmen langfristig erfolgreich sein", sagt Nils Beckmann. "Wir sind zuversichtlich, dass wir unseren Wachstumskurs in den kommenden Jahren nochmals deutlich verstärken können."Marco Buschmeier ergänzt: "Deswegen entwickeln wir unsere Marken - allen voran unsere Kernmarke Dr. Beckmann - kontinuierlich weiter. Wir konzentrieren uns auf den gezielten Ausbau strategischer Produktkategorien mit Innovationen, die neben Kundenbedürfnissen und Wirksamkeit auch Nachhaltigkeit im Blick haben. Damit schaffen wir Mehrwert für unsere Kunden im Handel weltweit."Über delta pronaturaDie delta pronatura GmbH ist ein konzernunabhängiges mittelständisches Markenartikel-Unternehmen mit Sitz in Deutschland und Tochtergesellschafen in Österreich, Frankreich, Großbritannien, den USA, Schweiz, Mexiko und China sowie einem Joint Venture in Polen. Das in vierter Generation inhabergeführte Unternehmen hat sich mit der Produktion und dem Vertrieb seiner Marken Dr. Beckmann und Bullrich einen Namen gemacht. delta pronatura vertreibt zudem in Deutschland und Österreich die Marken Blistex und Bi-Oil. Dr. Beckmann, die Kernmarke des Familienunternehmens delta pronatura, steht weltweit für hochwirksame und einfach funktionierende Produkte. Sie helfen den Menschen dabei, die tägliche Arbeit im Haushalt unkompliziert zu erledigen. Zahlreiche Produkte zahlen auf die Werterhaltung und Langlebigkeit der Dinge ein. Als Experte für Fleckentfernung, Wäsche- und Gerätepflege bietet Dr. Beckmann mit maßgeschneiderten Rezepturen Lösungen für jede Art von Flecken und Verunreinigungen.Pressekontakt:Mirjam MergenthalerGroup Leader PRdelta pronatura GmbHKurt-Schumacher-Ring 15-17 | D-63329 Egelsbachwww.delta-pronatura.de | presse@delta-pronatura.deGeschäftsführer: Nils BeckmannSitz der Gesellschaft: Egelsbach | HRB 56058 | Amtsgericht OffenbachUSt-IdNr. DE 113 524 455 | GLN 4008455000008Original-Content von: delta pronatura GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114080/5692661