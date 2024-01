Linz (www.anleihencheck.de) - Nachdem Donald Trump gestern die Vorwahlen der Republikaner in Iowa gewonnen hatte, gewann der USD an Stärke, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Zweifelsohne würden die US-Wahlen die USD-Kurse treiben. Angesichts der Ergebnisse der Umfragen und Vorwahlen sowie natürlich des Wahlergebnisses (05.11.2024) selbst, dürfte ein turbulentes Devisenjahr vor uns stehen, so Oberbank. Sollte Trump nach seiner Wiederwahl für Handelskonflikte sorgen, würde die Nachfrage in der USA nach heimischen Produkten steigen. Im weiteren Zug wirke dies inflationstreibend und bestärke den USD. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...