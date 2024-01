SUESS MicroTec hat den Abschluss des Verkaufs seines Geschäftsbereichs MicroOptics an Focuslight (HK) Investment Management Co. Ltd. für EUR 75,5 Mio. bekannt gegeben. Aus der Transaktion resultiert ein außerordentlicher Gewinn von fast EUR 45 Mio., der am oberen Ende der Prognosespanne (eAR) liegt. Nur 5% des Gewinns sind mit einem Steuersatz von rund 25% zu versteuern, was zu einem effektiven Steuersatz von rund 1% führt. Unter Berücksichtigung der Transaktion erhöhe AlsterResearch das Kursziel auf EUR 32,30 (alt: EUR 30,00) und bekräftige die Empfehlung KAUFEN. Der Verkauf sei nicht nur finanziell sehr attraktiv, sondern führe auch zu einem schlankeren Unternehmen mit einer homogeneren Kundenbasis und einem homogeneren Produktportfolio, so die Analysten. Das vollständige Update ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/SUESS%20MicroTec%20SE





