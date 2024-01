DJ Villeroy de Galhau: EZB senkt Zinsen 2024 wahrscheinlich

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Zinsen nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau wahrscheinlich in diesem Jahr senken. "Wenn es keine großen Überraschungen gibt - ich denke an den Nahen Osten - wird unser nächster Schritt eine Senkung sein, wahrscheinlich in diesem Jahr", sagte er beim Weltwirtschaftsforum in Davos, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Zu welcher Jahreszeit, in der die Senkung stattfinden könnte, werde er sich nicht äußern.

