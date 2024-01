Süss MicroTec meldet den Abschluss des Verkaufs ihrer Schweizer Tochtergesellschaft SUSS MicroOptics SA. "Mit dem Vollzug der Transaktion geht der Geschäftsbereich MicroOptics an Focuslight (HK) Investment Management Co. Ltd. über, eine Tochtergesellschaft des in Shanghai (China) börsennotierten Unternehmens Focuslight Technologies Inc", so das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...