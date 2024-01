London (ots/PRNewswire) -Die neuesten Ergebnisse liefern eine Genauigkeit von 99 % und stehen nach einem Benchmark-Test für die Entscheidungsfindung in Unternehmen bereitStratio BD (https://www.stratio.com/home), ein führender Spezialist für generative KI und Daten, hat heute bekannt gegeben, dass generative KI-Tools in Verbindung mit der Stratio Business Semantic Data Layer (https://www.stratio.com/gen-ai) eine Genauigkeit von 99 % erreichen und von Unternehmen als Entscheidungsgrundlage genutzt werden können.Somit können Mitarbeiter, unabhängig von ihrer technischen Kompetenz, generative KI-Tools verwenden, um komplexe Datenabfragen zu starten und umgehend genaue Ergebnisse zu erhalten, sofern parallel auch die Business Semantic Data Layer von Stratio eingesetzt wird.Der Test wiederholte einen bereits zuvor von data.world durchgeführten Benchmark, der zeigte, dass sich die Genauigkeit von ChatGPT-4 in Verbindung mit einem Wissensgraphen verdreifachte. Stratio BD stellte jedoch fest, dass ChatGPT-4 mit großen Datenmengen durchgeführte Datenabfragen in bis zu 99 % der Zeit korrekt beantworten konnte.Der signifikante Anstieg war unmittelbar auf den Einsatz der Business Semantic Data Layer (https://www.stratio.com/blog/the-value-of-creating-a-semantic-business-data-layer/) von Stratio BD zurückzuführen, die große Datensätze über semantische Ontologien und einen Wissensgraphen mit der betriebswirtschaftlichen Bedeutung verbindet, sodass diese durch generative KI-Tools und Mitarbeiter gleichermaßen leicht abgerufen und interpretiert werden können.Der Benchmark-Test umfasste die Aufforderung an ChatGPT-4, anhand von Informationen aus einem standardisierten Datensatz eine Reihe von versicherungsbezogenen, betriebswirtschaftlichen Fragen zu beantworten, wie zum Beispiel "Wie lange dauert eine Schadensregulierung im Durchschnitt?".Zunächst wurde ChatGPT gebeten, diese Fragen ohne die Unterstützung der Business Semantic Data Layer von Stratio BD zu beantworten und erreichte dabei eine Trefferquote von 17 %. Anschließend wurden dem LLM dieselben Fragen mit Hilfe eines Wissensgraphen eines Drittanbieters gestellt, wobei es eine Trefferquote von 69 % erreichte. Durch den Einsatz der Lösung von Stratio konnte der Wert dramatisch auf bis zu 99 % gesteigert werden.Óscar Méndez, Geschäftsführer und Mitbegründer von Stratio BD, sagte: "Führungskräfte sollten, unterstützt durch sofort verfügbare und präzise Antworten, volles Vertrauen in die Einführung und den Einsatz von generativen KI-Tools zur Analyse ihrer Geschäftsdaten haben.""Das einzige Hindernis für Führungskräfte, die aus dem Boom der generativen KI Kapital schlagen wollen, sind dann noch die Grenzen ihrer kollektiven Vorstellungskraft."Román Martín, Leiter des Bereichs Technologie bei Stratio BD, wird am 25. Januar um 12:00 Uhr CET ein Webinar abhalten. Melden Sie sich hier (https://stratio.zoom.us/webinar/register/WN_5_oHe68iQjeTQCD6GlsUHA?utm_source=campaign&utm_medium=press+release&utm_campaign=Gen-ai+webinar&utm_term=ww) an, um teilzunehmenWeitere Informationen erhalten Sie unter: http://stratio.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2009600/Stratio_BD_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gen-ki-tools-erzielen-eine-bislang-unerreichte-nahezu-perfekte-datengenauigkeit-302035568.htmlPressekontakt:Annie Hopson,stratio@rooster.co.uk,02034408930Original-Content von: Stratio BD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170971/5692779