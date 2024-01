Apple löst erstmals Samsung als Marktführer im Smartphone Markt ab

Werbung







Seitdem Samsung im Jahr 2011 Nokia als Hersteller mit den meisten verkauften Smartphones abgelöst hatte, bildeten die Südkoreaner jedes Jahr die Spitze des Absatzmarktes.



Laut des Marktforschungsinstituts IDC konnte Apple mit 234,6 Millionen verkauften iPhones 2023 die eigenen Zahlen von 2022 um 3,7 % schlagen, während der Gesamtmarkt um 3,2 % schrumpfte. Die Absätze von Samsung gingen im Jahresvergleich sogar um 13,6 % zurück. Am stärksten konnte letztes Jahr der vorranging in Afrika aktive Hersteller Transsion mit 30,8 % zulegen.



Während Apple durch aggressive Eintauschangebote und zinsfreie Finanzierung den eigenen Absatz steigern konnte, litt Samsung unter der gesteigerten Konkurrenz innerhalb der Android Plattform durch Huawei und Google. Die Apple Aktie steht seit Anfang des Jahres unter Druck und verlor seit Jahresbeginn 1,41 %.









Quelle: HSBC