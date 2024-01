Das von der Bundesregierung mit einer Laufzeit von drei Jahren geförderte Forschungsprojekt SPIRIT-E soll bestehende Hürden in der Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs identifizieren und praxisorientierte Lösungen erarbeiten. Ein Ansatz: Private Ladepunkte sollen mit anderen geteilt werden. Dazu sollen Reallabore an zwei Logistikstandorten aufgebaut und Entwicklungsergebnisse in ihrer Praxistauglichkeit erprobt werden, wie der an SPIRIT-E beteiligte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...