Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 16. Januar 2024 eine Ersatzbestellung für die Berufsmaturakommission vorgenommen. Andreas Müller, Verwaltungsdirektor der Universität Liechtenstein, wurde für die verbliebene Mandatsperiode vom 28. April 2020 bis 27. April 2024 in die Berufsmaturakommission bestellt. Diese Ersatzbestellung war erforderlich, da das bisherige Kommissionsmitglied Markus Jäger per 31. Juli 2023 die Universität Liechtenstein verlassen hat.Die Berufsmaturakommission setzt sich somit zusammen aus der Vorsitzenden Rachel Guerra, der Leiterin des Schulamts, dem Vizevorsitzenden Michael Andenmatten vom Amt für Berufsbildung und Berufsberatung und den Mitgliedern Andreas Müller, Stefan Jäger und Dominique Tabarelli.Die Regierung dankt Andreas Müller für seine Bereitschaft, in der verbleibenden Mandatsperiode in der Berufsmaturakommission mitzuwirken und wünscht ihm bei der Ausübung dieser Tätigkeit viel Freude und Erfolg. Markus Jäger dankt die Regierung für seine bisherige Mitarbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Bildung und SportSusanne AebiT +423 236 60 44Susanne.Aebi@regierung.li