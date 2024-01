Seit Jahresbeginn ist Ralf Ruckdäschel neuer Leiter Vertrieb Deutschland bei der Helmsauer Gruppe. Der Vertriebsexperte kommt von der HDI Vertriebs AG und will bei seinem neuen Arbeitgeber insbesondere seine Erfahrung einbringen. Wie Ralf Ruckdäschel in einem kurzen LinkedIn-Posting bekannt gibt, ist er seit dem 01.01.2024 als Leiter Vertrieb DACH für die Helmsauer Gruppe tätig. Mit seiner Erfahrung will der Vertriebsexperte das Unternehmen weiter voranbringen."Ich freue mich sehr auf den Wechsel ...

