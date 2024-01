Wien (www.fondscheck.de) - Die Erste Asset Management hat mit dem Erste Laufzeitfonds Hochzins 2029 (ISIN AT0000A38KL1/ WKN nicht bekannt) einen neuen Laufzeitfonds im Programm, so die Experten von "FONDS professionell".Damit lanciere die Wiener Investmentgesellschaft ihren siebten Fonds dieser Produktgattung in Folge. "Renditen von Anleihen sind nach Jahren mit niedrigen oder negativen Zinsen wieder auf attraktive Niveaus zurückgekehrt", erkläre die Erste Asset Management in einer Pressemitteilung. ...

