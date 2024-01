© Foto: P.L. - unsplash.com



BYD plant seine globale Position zu stärken und die Sicherheit seiner Lieferkette durch die mögliche Übernahme des brasilianischen Lithiumunternehmens Sigma Lithium zu erhöhen. Die Hintergründe. Der chinesische Tesla-Konkurrent Build Your Dreams (BYD) könnte seine Position durch eine wichtige strategische Übernahme im Lithium-Sektor stärken. Einem Bericht der Financial Times (Ft) vom Sonntag zufolge befindet sich BYD in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem brasilianischen Lithiumunternehmen Sigma Lithium. Die Gespräche drehen sich um eine mögliche Liefervereinbarung, die Gründung eines Joint Ventures oder sogar eine Übernahme. Der Vorstandsvorsitzende von BYD in Brasilien, Alexandre Baldy, …