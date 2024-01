Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In Kanada werden heute Nachmittag um 14:30 Uhr frische Daten zur Inflation (CPI) veröffentlicht, so die Experten von XTB.Das kanadische Statistikamt gebe um 14:30 Uhr deutscher Zeit die Verbraucherpreise für Dezember bekannt. Nachdem bereits im November die Preise stärker gestiegen seien als erwartet, würden Analysten auch im Dezember mit höheren Verbrauchpreisen rechnen. Die viel beachtete Kernrate, ohne Energie und Nahrung, solle dagegen etwas nachlassen. Die Veröffentlichung der Daten habe das Potenzial, den Kanadischen Dollar (CAD) zu bewegen, der gegenüber dem US-Dollar (USD) zuletzt Schwäche gezeigt habe und derzeit an einem Vier-Wochen-Tief gehandelt werde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...