Die Lufthansa hat derzeit mit Engpässen zu kämpfen, welche eine schnellere Erholung nach den von Corona geprägten Jahren verhindern. Zum einen erhält man (ähnlich wie Ryanair) im laufenden Jahr wohl nicht genügend Flugzeuge. Zum anderen hat man auch beim Personal einen Engpass. Dieses Problem will der MDAX-Konzern nun aber so zügig wie möglich lösen. So sucht die Airline zahlreiche neue Arbeitskräfte. Auch in diesem Jahr wolle man rund 13 000 Menschen in den unterschiedlichsten Berufen einstellen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...