NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Verbio nach einer Prognosesenkung durch den Konzern von 50 auf 44 Euro gekürzt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Markt habe bereits größtenteils damit gerechnet, dass der Biokraftstoff-Hersteller sein Gewinnziel für das laufende Geschäftsjahr nach unten schraube, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte bleibt jedoch mit Blick auf die Fundamentaldaten des Unternehmens optimistisch./la/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2024 / 04:49 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2024 / 04:49 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0JL9W6

