Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Etwas überspitzt formuliert warnten Analysten nun vor dem Ende der Achterbahnfahrt der Börsenkurse. Die Aktie verlor einfach am Dienstag weitere -1,2 %. Sie näherte sich weiterhin auch der Marke von 0,60 Euro und zeigt keinerlei Fähigkeiten im Kampf darum, den Aufwärtstrend in den kommenden Tagen oder Wochen wieder aufzunehmen. Es gibt keine neuen Nachrichten aus dem Unternehmen, die helfen könnten. Es gibt keine Hinweise von namhaften Analysten, die den Eindruck machen würde, es ginge wieder aufwärts. Und es gibt keine wirtschaftlichen Erkenntnisse, die hier eine Besserung erwarten lassen. ITM Power: So schwach wie selten! Die Aktie von ITM Power ist so schwach wie selten - und sie ist schon lange am Markt. Es fängt im Chart an, der zeigt, dass die Aktie nun schon seit geraumer Zeit ein Penny Stock ist. Die Untergrenze von 0,60 Euro hat kaum noch eine Bedeutung, denn die entscheidende Größe wären 1 Euro. Darauf fehlen inzwischen aber schon mehr als 60 %. Das Dilemma setzt sich mit der daraus resultierenden Marktkapitalisierung fort. Denn das Unternehmen ist gegenwärtig in etwa 379Millionen Euro wert. Das ist viel zu viel, wenn der Umsatz von gut 22 Millionen Euro dagegen gehalten wird - den erwarten die Märkte für das laufende Jahr. Zu viel ist der Umsatz deshalb, weil er nicht rentabel ist. Das Nettoergebnis im laufenden Jahr soll sich auf -61,6 Millionen Euro einpendeln. Auch das ist zu schwach. Die Notierungen spiegeln genau solche Entwicklungen wider, wie im Chartbild und hinsichtlich des Börsenwertes zu sehen ist und war. Daher ist der Abwärtstrend wie in Beton gegossen. Wenn es keine neuen Nachrichten gibt, bleibt die Aussicht überschaubar. Aber: Analysten sehen noch immer ein durchschnittliches Kursziel, das 94 % Potenzial bietet, heißt es. Das Ziel ist durchaus ambitioniert! Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre ITM Power-Analyse von 16.01. liefert die Antwort: Wie wird sich ITM Power jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur ITM Power Aktie ITM Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

