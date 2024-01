Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants issued by Morgan Stanley & Co. International plc (5/24)

As of January 16, 2024, the following warrants issued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. BEAR CO2 X2 AVA 10 GB00BG62H117 BEAR GILD X3 AVA 1 GB00BKZZW250 BEAR PALLAD X2 AVA 3 GB00BL005455 BEAR PALLAD X3 AVA 2 GB00BG649C25 BEAR PALLAD X4 AVA 3 GB00BKZZZ048 BEAR STILLF X2 AVA 1 GB00BG62SN04 BEAR WALMRT X3 AVA 1 GB00BKZZW813 BEAR WTI X1.5 AVA 1 GB00BL00HR27 BULL CITI X4 AVA 1 GB00BL00VM57 BULL GILD X3 AVA 1 GB00BKZZWG95 BULL KINDR X3 AVA 2 GB00BKZZ8R27 BULL MCAP X2 AVA 3 GB00BG645G82 BULL NASDQ X8 AVA 5 GB00BKZZB171 BULL NMAN X2 AVA 2 GB00BG63BQ74 BULL SP500 X8 AVA 3 GB00BKZYT986 BULL ZM X2 AVA 01 GB00BKZZXS82 MINI L ABB AVA 07 GB00BL006C06 MINI L ABB AVA 06 GB00BKZZ8T41 MINI L ALFA AVA 22 GB00BL007K54 MINI L AQG AVA 12 GB00BL00FV23 MINI L AQG AVA 11 GB00BKZYLD68 MINI L ASSA AVA 19 GB00BL007725 MINI L AZN AVA 25 GB00BL007832 MINI L ALIV AVA 43 GB00BKZZF719 MINI L ALIV AVA 44 GB00BL000N90 MINI L ALIV AVA 45 GB00BL011172 MINI L BETSB AVA 26 GB00BL00DY14 MINI L BILIA AVA 15 GB00BKZZFJ36 MINI L BILIA AVA 16 GB00BL00X528 MINI L BOL AVA 86 GB00BL007162 MINI L BOL AVA 87 GB00BL00LN66 MINI L BURE AVA 6 GB00BKZZ8Q10 MINI L BMAX AVA 4 GB00BG62KW35 MINI L CAMX AVA 4 GB00BG5XG525 MINI L COLL AVA 16 GB00BKZZFK41 MINI L DANSKE AVA 14 GB00BKZZ3N34 MINI L DANSKE AVA 15 GB00BL010Y38 MINI L ELUX AVA 34 GB00BKZZ8W79 MINI L EPIA AVA 17 GB00BG640969 MINI L EPIA AVA 19 GB00BL00GK82 MINI L EPIA AVA 20 GB00BL00ZF60 MINI L GM AVA 012 GB00BL011958 MINI L GENM AVA 8 GB00BL010W14 MINI L GULD AVA 110 GB00BG62KP67 MINI L HM AVA 078 GB00BKZZBD93 MINI L SHB AVA 25 GB00BL006198 MINI L HPOLB AVA 13 GB00BKZZ9S09 MINI L HUSQ AVA 4 GB00BKZZ7203 MINI L INWIDO AVA 15 GB00BL00GT75 MINI L LATOUR AVA 11 GB00BL006V94 MINI L MCD AVA 21 GB00BL000X98 MINI L MEDI AVA 7 GB00BL010R60 MINI L MEDI AVA 5 GB00BKZY5J07 MINI L MEKO AVA 8 GB00BL00Y153 MINI L NOKIA AVA 29 GB00BKZZ5G07 MINI L NORDEA AVA 30 GB00BL008798 MINI L NP3 AVA 10 GB00BL00V589 MINI L PNDXB AVA 6 GB00BL00Z127 MINI L RATOS AVA 15 GB00BKZZBF18 MINI L SAND AVA 33 GB00BL00CQ64 MINI L SAND AVA 32 GB00BL006081 MINI L SCAB AVA 29 GB00BL005W37 MINI L SEB AVA 25 GB00BL006867 MINI L SBO AVA 02 GB00BG62QD65 MINI L SILV AVA 76 GB00BKZZTG82 MINI L SWED AVA 23 GB00BL001C50 MINI L SWED AVA 24 GB00BL006S65 MINI L TETHYS AVA 7 GB00BKZZ5827 MINI L HO AVA 004 GB00BL010T84 MINI L THULE AVA 8 GB00BKZZ9241 MINI L TIETO AVA 7 GB00BKZZ9571 MINI L TREL AVA 38 GB00BL007501 MINI L TREL AVA 37 GB00BKZZ9B32 MINI L TREL AVA 39 GB00BL00DV82 MINI L TROAX AVA 8 GB00BL00GF30 MINI S FABG AVA 15 GB00BG640639 MINI S NCCB AVA 9 GB00BG63TD04 MINI S SCST AVA 4 GB00BG638P56 MINI S SCST AVA 5 GB00BG63CR56 MINI S US10Y AVA 11 GB00BG63FN24 The last day of trading will be January 16, 2024. For further information concerning this exchange notice please contact Issuer surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.