Das Kleinwertesegment berappelt sich, wenn auch auf niedrigem Niveau. Kursverdopplungen und - auf längere Sicht - Verdreifachungen sind allerdings auch zu finden. Zuletzt ging es für Advanced Blockchain steil nach oben, aber auch für Daldrup & Söhne. 15. Januar 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Langsam, aber stetig: Der Aufwärtstrend im Scale Segment hält an. Der Scale All Share liegt am Montagmorgen bei 1.179 Punkten - und damit über dem Niveau vor einem Monat und einiges über dem Tief Ende Oktober ...

