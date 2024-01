Idar-Oberstein (ots) -Mit Wirkung zum 1. Januar 2024 hat Frank Böttcher die Geschäftsführung der Fissler GmbH und die Position des CEO der international tätigen Fissler Gruppe übernommen.Frank Böttcher berichtet an den Aufsichtsrat der Fissler GmbH unter Vorsitz von Friederike Fissler-Pechtl.Seine primäre Verantwortung ist die erfolgreiche Umsetzung der bereits eingeleiteten Marken-Strategie mit dem Ziel, den fortwährenden Prozess der Transformation des Familienunternehmens zu einem der weltweit gefragtesten Premiumhersteller abzusichern. Wesentlich dabei, die Marke Fissler durch Innovation von nachhaltigen Produkten zu stärken; aus deutscher Entwicklung und Produktion. Gemeinsam mit dem Group Leadership Team wird Frank Böttcher das Unternehmen auf diesem Wachstumspfad transparent und situativ führen.Zuletzt war der Betriebswirt Böttcher Managing Director in der Footwear Division der börsennotierten Coats PLC, London, dem weltweit führenden Hersteller von Garnen und Verstärkungsmaterialien für Bekleidung und Schuhe.Zuvor hatte Frank Böttcher seit rund 25 Jahren verschiedene C-Level Positionen im internationalen Konzern- und Private Equity-Umfeld inne. Frank Böttcher verfügt über eine herausragende Expertise in der Führung global agierender Unternehmen und Geschäftsfelder. Hinzu kommen sein strategischer Weitblick und umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen in asiatischen Märkten, die für Fissler von besonderer strategischer Bedeutung sind."Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das der Aufsichtsrat des Unternehmens und die Familie Fissler in mich setzen. Die Erfolgsgeschichte der Marke Fissler fortzuschreiben und unsere Kunden beim Kochen, sei es von Convenience Gerichten bis zur Profi-Küche, immer wieder aufs Neue zu begeistern, ist eine Herausforderung, der ich mich sehr gerne stelle", so Frank Böttcher.Über FisslerFissler ist einer der weltweit führenden Hersteller von Premium Kochgeschirr. Das Familienunternehmen wurde 1845 von Carl Philipp Fissler in Idar-Oberstein, Rheinland-Pfalz gegründet. Mit einer Kombination aus führender Technologie, Handwerkskunst und hochwertigen Materialien, stellt Fissler feinstes Kochgeschirr her, um leidenschaftliche Köche und Köchinnen zu inspirieren und zu begeistern. Zum Sortiment der Premiummarke gehören Töpfe, Pfannen, Schnellkochtöpfe und Küchenhelfer, die sich durch herausragende Qualität und Langlebigkeit "Made in Germany" auszeichnen. Die innovativen Produkte der Marke Fissler sind mehrfach ausgezeichnet und prämiert.Weitere Informationen: www.fissler.com.Pressekontakt:storykitchenKatja Zahnkatja@agentur-storykitchen.deOriginal-Content von: Fissler GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51083/5693062