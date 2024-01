Das vergangene Jahr endete an den Börsen mit einer fulminanten Rally. Es gibt gute Gründe, warum auch im neuen Jahr schöne Gewinne drin sind. Wir stellen die weltweit aussichtsreichsten ETF-Strategien für 2024 vor Die Weltwirtschaft ist in den zurückliegenden fünf Jahren so langsam gewachsen wie seit 30 Jahren nicht mehr. Die Weltbank findet das enttäuschend. Und auch die mittelfristigen Aussichten sind nach Prognose der Weltbank-Ökonomen eher mau. ...

