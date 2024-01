Ab Februar übernimmt Dr. Frederick Krummet die Leitung des Maklervertriebs von AXA in Deutschland von Claus Hunold, der den Versicherer zum Monatsende verlässt. Krummet ist bereits seit 2010 für AXA tätig, aktuell als Leiter Corporate Employee Benefits. Zum 01.02.2024 wird Dr. Frederick Krummet neuer Leiter des Maklervertriebs von AXA Deutschland. Er folgt in dieser Rolle auf Claus Hunold, der das Unternehmen zum 31.01.2024 verlässt.Krummet ist seit 2010 in unterschiedlichen Funktionen im AXA Konzern ...

