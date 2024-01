Konstanz (ots) -- Jeder vierte Lottospielende tippt nicht allein, sondern nimmt an einer Tippgemeinschaft teil. Diese Gruppen spielen 3,5-mal häufiger Lotto als Einzelspieler.- Tippgemeinschaften verbinden Lotto-Enthusiasten online und erhöhen die Gewinnchancen der Teammitglieder. Dennoch stehen herkömmliche Tippgemeinschaften vor bürokratischen und rechtlichen Hürden. Der neue Ratgeber von Next Lotto (https://www.tippteams.de/digitale-tippgemeinschaften-report) erklärt das Konzept digitaler Tippgemeinschaften und deren Potenziale für Lotto-Begeisterte.- Next Lotto GmbH ergänzt seine Tipp-Apps "Clever Lotto" und "Lotto Scanner" für digitale Tippgemeinschaften um das Feature "Tipp Teams (https://www.tippteams.de/)": Spielscheine können per App verwaltet, Tipps aus dem Team verfolgt und eine faire sowie rechtlich korrekte Aufteilung der Gewinne garantiert werden.Zuletzt (2022) spielten etwa ein Viertel aller Deutschen gelegentlich Lotto. Das beliebteste Lottospiel der Deutschen heißt 6aus49. Da hier pro Tipp die Chancen zu gewinnen bei nur etwa 1:140 Millionen liegen, sind Tippgemeinschaften sehr beliebt. Statt allein ihr Glück zu versuchen, sind rund 5 Millionen Menschen, also jeder vierte Lottospieler, in Tippgemeinschaften aktiv. Diese Gruppen spielen sogar 3,5-mal häufiger als Einzelpersonen. Doch auch Tippgemeinschaften kommen nicht ohne Hürden: Bürokratie und Rechtssicherheit müssen auch unter Freunden und Bekannten gewährleistet werden. Aus diesem Grund ergänzt der Lotto-App-Anbieter, Next Lotto GmbH, seine bestehenden Apps ab Dezember 2023 um das Feature "Tipp Teams". Die Erweiterung wird für die beiden Apps "Clever Lotto" und "Lotto Scanner" verfügbar sein.Mit "Tipp Teams" rechtssicher als Gemeinschaft tippenDie Next Lotto GmbH ist für ihre digitalen Lotto-Lösungen bekannt. So können Lottospielende via Smartphone mit der "Clever Lotto"-App online bundesweit bei LOTTO 6aus49, Eurojackpot, GlücksSpirale, sowie den Zusatzlotterien SUPER 6 und Spiel77 teilnehmen und staatliches Lotto spielen. Die neue App-Erweiterung "Tipp Teams" ermöglicht das unbürokratische, sichere Gründen von Spielgemeinschaften, indem es die rechtlichen Anteile und die Verwaltung von Tippgemeinschaften übernimmt. Das Team kann im Feed der App verfolgen, wer, wann, was tippt und mit Emojis interagieren. So betont die Next Lotto GmbH mit ihrer Erweiterung vor allem das Miteinander beim Lottospiel:"(...) In einer Zeit, in der digitale Vernetzung oft zur Isolation führt, bieten digitale Tippgemeinschaften das Gegengift: Für viele Spielende steht dabei der Spaß des gemeinsamen Tippens und Mitfieberns über der bloßen Aussicht auf den Geldgewinn. (...)"so Philipp Loew-Albrecht, Geschäftsführer der Next Lotto GmbH.Über die Next Lotto GmbHNext Lotto GmbH ist ein renommiertes Unternehmen im Bereich der digitalen Lotto-Lösungen und bietet eine breite Palette an innovativen und benutzerfreundlichen Produkten. Mit einer Kombination aus fortschrittlicher Technologie und einem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse von Lottospielenden, setzt Next Lotto GmbH neue Maßstäbe in der Branche.Pressekontakt:Stefanie Liebscher+49 (0) 7531 122 840kontakt@nextlotto.deOriginal-Content von: Next Lotto GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173163/5693095