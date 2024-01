Auf Erfolg bauen: Renommierter Einzelhändler in Ontario erweitert bestehendes Angebot mit den trinkfertigen Shakes für Kinder von Else Nutrition in den Geschmacksrichtungen Schokolade und Vanille, welche ab sofort in seinen Geschäften erhältlich sind

VANCOUVER, BC, 16. Januar 2024 / IRW-Press / - ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (BABY) (BABYF) (0YL.F) ("Else" oder das "Unternehmen") ist stolz bekannt geben zu können, dass seine trinkfertigen (Ready-to-Drink/RTD) Shakes für Kinder jetzt in den Regalen einer bekannten Einzelhandelskette in Ontario erhältlich sind und damit die bei diesem Einzelhändler erhältliche Produktlinie von Else erweitert wird. Dies ist ein wichtiger Einstieg auf dem kanadischen Einzelhandelsmarkt.

Wie bereits angekündigt, ist diese bekannte Einzelhandelskette in Ontario, die sich durch ihre Qualität und ihren kundenorientierten Ansatz auszeichnet, der erste Einzelhandelspartner in Kanada, der die pflanzlichen trinkfertigen Shakes für Kinder von Else in den Geschmacksrichtungen Vanille und Schokolade im stationären Einzelhandel anbietet. Die trinkfertigen Shakes für Kinder von Else werden in über 100 Filialen des Einzelhändlers erhältlich sein, und wir gehen davon aus, dass weitere kanadische Einzelhändler diesem Beispiel folgen werden. Diese Entwicklung unterstreicht die wachsende Präsenz von Else auf dem kanadischen Markt, insbesondere in der dynamischen Einzelhandelslandschaft von Ontario. Diese Kette hat bis dato das gesamte Angebot von Else Nutrition geführt und ist nun die erste in Kanada, die ihr Sortiment mit der RTD-Innovation von Else erweitert. Die pflanzlichen trinkfertigen Shakes für Kinder von Else Nutrition enthalten 40 % weniger Zucker als die führenden Marken und zeichnen sich durch einen außergewöhnlichen Geschmack und einen hohen Nährwert aus.

"Die Einführung unserer trinkfertigen Shakes für Kinder in Kanada bei einem unserer wichtigsten Einzelhandelspartner in Ontario ist ein wichtiger Meilenstein für unsere Marke", so Hamutal Yitzhak, CEO und Mitbegründerin von Else Nutrition. "Diese Platzierung ist die erste von vielen, die wir in den kommenden Monaten erwarten. Mit Begeisterung und Spannung erwarten wir, dass unsere bahnbrechenden Produkte einen festen Platz in den kanadischen Haushalten einnehmen werden, und sind unserem ersten Einzelhandelspartner sehr dankbar."

Für weitergehende Informationen über das Produktangebot und den revolutionären Ansatz von Else Nutrition für Kindernahrung besuchen Sie bitte www.elsenutrition.com.

Über Else Nutrition Holdings Inc.

Else Nutrition Holdings Inc. (TSX: BABY, OTCQX: BABYF, FWB: 0YL) ist ein Nahrungsmittel- und Ernährungsunternehmen, das sich in der internationalen Expansionsphase befindet und sich auf die Entwicklung von innovativen, gesunden und pflanzlichen Lebensmittel- und Nahrungsprodukten für Babys, Kleinkinder, Kinder und Erwachsene spezialisiert hat. Die revolutionäre, pflanzliche und sojafreie Rezeptur ist eine gesunde Alternative zu herkömmlichen Milcherzeugnissen. Seit der Einführung von Elses pflanzlicher Vollnahrung für Kleinkinder, die aus Vollwertkost, Mandeln, Buchweizen und Tapioka hergestellt wird, hat die Marke Tausende aussagekräftiger Zeugnisse und Bewertungen von Eltern erhalten, die Unterstützung nationaler Einzelhändler gewonnen und ein rapides Umsatzwachstum erzielt.

Preise und Auszeichnungen:

- Auszeichnung in der Kategorie "2017 Best Health and Diet Solutions" beim Global Food Innovation Summit in Mailand

- Platz Eins auf Amazons Liste der Neuerscheinungen in der Kategorie Baby- und Kleinkindnahrung im Herbst 2020

- Auszeichnung mit dem "Best Dairy Alternative Award 2021" anlässlich der World Plant-Based Expo

- Finalist in der Kategorie "pflanzlicher Lebensstil" des Nexty Award auf der Expo West 2022

- Im September 2022 landete Elses Produkt Super Cereal auf Platz Eins der meistverkauften Marken-Cerealprodukten auf Amazon

Kontakt Investor Relations:

Alexandra Schilt

Crescendo Communications, LLC

Büro: (212) 671-1020

E-Mail: baby@crescendo-ir.com

TSX

Die TSX und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorgliche Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze zu werten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie "wird" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen bezüglich der voraussichtlichen Termine für die Einreichung der Finanzdokumente des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln aktuelle Schätzungen, Überzeugungen und Annahmen des Managements wider, die von aktuellen Bedingungen und erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren basieren, die das Management unter den gegebenen Umständen für angemessen hält. Es kann nicht versichert werden, dass sich das Vorangegangene als richtig erweisen wird. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung gehen unter anderem von der Erwartung aus, dass es infolge von COVID-19 nicht zu Unterbrechungen oder Ausfällen in der Lieferkette kommt und dass die Herstellungs-, Vermittlungs- und Lieferlogistikvereinbarungen mit dem Unternehmen nicht beendet werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Schätzungen, Ansichten und Annahmen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Die Leser werden davor gewarnt, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur die Erwartungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung widerspiegeln. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73257Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73257&tr=1



