Am Wochenende kamen Gerüchte auf, die Deutsche Bank hätte ein Auge auf die Commerzbank geworfen. Doch nach Einschätzung der meisten Experten, haben diese Spekulationen nur wenig Grundlage. Indes hat die Aktie am Dienstag ein neues Wochentief markiert, wobei eine wichtige Unterstützung erfolgreich getestet wurde.Dass Unternehmen beständig Zukäufe innerhalb der Branche prüfen, ist Standard, heißt es im Markt. In der Vergangenheit hatte es auch immer mal wieder Spekulationen über einen Zusammenschluss ...

