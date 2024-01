Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Seitwärtsbewegung an den Aktienmärkten führt zu einem eher ruhigen Handel mit Aktien-ETFs, so die Deutsche Börse AG.Frank Mohr von der Société Générale spreche von einer "ganz normalen Woche" mit einem leichten Kaufüberhang. Auch Leo Puschmann von Lang & Schwarz sehe nichts Besonderes und melde Käufe und Verkäufe. Der DAX pendele seit rund einem Monat um 16.600 Punkte, am Dienstmittag liege der Index bei 16.520 Punkten. An den US-Börsen gehe es seit einigen Wochen ebenfalls seitwärts. ...

