Das auf elektrische Flugzeugantriebe spezialisierte Unternehmen ZeroAvia kooperiert mit dem Energieversorger ScottishPower, um an der Entwicklung einer Wasserstoffversorgung für wichtige Flughafenstandorte zu arbeiten und so die Dekarbonisierung des Luftfahrtsektors voranzutreiben. Zudem wollen ZeroAvia und ScottishPower auch den Bedarf an sauberem Strom und die Infrastruktur zur Wasserstoff-Produktion für potenzielle künftige ZeroAvia-Standorte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...