Der Euro hat am Dienstag nachgegeben und ist unter die Marke von 1,09 US-Dollar gefallen. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0881 Dollar und damit mehr als einen halben Cent weniger als in der Nacht zuvor. Die EZB hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch auf 1,0945 Dollar festgesetzt.Der Euro wurde durch einen durch die Bank stärkeren Dollar unter Druck gesetzt. Die US-Währung ...

