VinFast erlebte nach einem beeindruckenden Debüt an der US-Börse einen drastischen Kurssturz und steht vor großen Herausforderungen. Nun präsentieren die Vietnamesen ein günstiges E-Auto. Gelingt damit die Trendwende?Der vietnamesische Elektroautohersteller VinFast sorgte im vergangenen Jahr mit seinem Börsendebüt in den USA für Aufsehen. Nach einer SPAC-Fusion mit Black Space Acquisition stiegen die Aktien des Unternehmens am ersten Handelstag an der Nasdaq um beeindruckende 255 Prozent. Damit übertraf das Unternehmen die Marktkapitalisierung etablierter Automobilhersteller wie Ford und General Motors. Seitdem hat die Aktie jedoch einen dramatischen Kurssturz erlebt. Der Aktienkurs von …