Geht es um Regulierung von Geschäften sind deutsche Instanzen in der Regel immer einer der ersten, die den Finger heben. So soll ein neues Gesetz seitens der Ampelregierung die Vergabe von Wohnungskrediten strenger regulieren, hier mehr Details. Laut einem dem Handelsblatt vorliegenden Schreiben, haben sich jüngst Vertreter der Banken- und Immobilienbranche zusammengetan und einen Brandbrief an Finanzminister Lindner verfasst. Hintergrund ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...