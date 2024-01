© Foto: CFOTO - picture alliance



Dank geringerer Rückstellungen für Kreditausfälle ist Goldman Sachs eine positive Überraschung gelungen. Die Aktie wird vorbörslich mit Kursgewinnen belohnt und hat die Chance auf den Ausbruch.Erlöse noch einmal gesteigert ... Am vergangenen Freitag haben mit der Bank of America, der Citigroup, J.P. Morgan und Wells Fargo bereits etliche der US-Großbanken Einblick in ihre Quartalsberichte gegeben, nun folgte in der US-Vorbörse auch die Investmentbank Goldman Sachs - mit einer gewaltigen Überraschung. Die Konsensschätzung von 10,96 Milliarden US-Dollar für den Erlös konnte Goldman Sachs mit einem Quartalsumsatz von 11,32 Milliarden US-Dollar übertreffen. Gegenüber dem Vorjahresquartal hat …