Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Canopy Growth konnte am Dienstag Gewinne für sich verbuchen - es ging um mehr als 1,7 % aufwärts. Dennoch gilt hier Vorsicht! Die Aktie ist aktuell in einem massiven Abwärtstrend. Der Cannabis-Boom scheint vorüber zu sein. Dafür gibt es auch bezogen auf diese Aktie zahlreiche Belege. Der Wert hat ein Minus von -29 % hinnehmen müssen - innerhalb von nur fünf Handelstagen. Die Aktie ist damit seit Anfang des Jahres (2024!) gleich um mehr als -78 % nach unten gezogen worden. Das sind Werte, bei denen es gar keiner Interpretation mehr bedarf. Neue Nachrichten sind zudem auch nicht zu sehen! Zudem sind keine neuen Nachrichten am Markt, die hier Erleichterung oder auch nur bessere Einsicht bringen könnten. Der Titel ist und bleibt auf dem Weg nach unten. Dafür spricht auch, dass die Aktie nur noch ein Penny Stock ist. Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Canopy Growth-Analyse von 16.01. liefert die Antwort: Wie wird sich Canopy Growth jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Canopy Growth Aktie Canopy Growth: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

Den vollständigen Artikel lesen ...