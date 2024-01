Heute erwarten uns die Geschäftszahlen von Geberit, Just Eat Takeaway.com, OHB, Alcoa, U.S. Bancorp, Citizens Financial Group und Charles Schwab. Außerdem: Konjunkturdaten aus China, Großbritannien und den USA, das Global Forum for Food and Agriculture in Berlin, der VW-Dieselaffäre-Investorenprozess in Braunschweig, Vorträge in Frankfurt und die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...