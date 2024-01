© Foto: Jaap Arriens - picture alliance / NurPhoto



Während Konkurrent Goldman Sachs die Erwartungen hat pulverisieren können, müssen Anleger bei Morgan Stanley kleinere Brötchen backen. Hier weiß nur das knapp verteidigte Umsatzplus zu überzeugen.Umsatzwachstum knapp verteidigt Vor dem Wochenende haben mit der Bank of America, der Citigroup, J.P. Morgan und Wells Fargo bereits vier US-Großbanken Einblick in ihre Quartalsberichte gegeben, nun folgte in der US-Vorbörse die Investmentbank Morgan Stanley - mit einem gemischten Zahlenwerk. Den von Analysten erwarteten Erlös in Höhe von 12,8 Milliarden US-Dollar hat Morgan Stanley mit 12,9 Milliarden US-Dollar knapp übertreffen können. Gegenüber dem geschätzten Ertrag von 1,03 US-Dollar pro Aktie …