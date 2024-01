Das eigentümergeführte Fondsanalysehaus FondsConsult Research GmbH mit Sitz in München hat zum 01.01.2024 seinen Gesellschafterkreis um Christian Michel erweitert Christian Michel tritt gleichzeitig in die Geschäftsführung ein. Er ergänzt damit Said Yakhloufi, der bis zum 30.11.2023 noch Geschäftsführer bei der Scope Fund Analysis GmbH war. Christian Michel verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Fondsanalyse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...