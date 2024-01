Viele Themen-ETFs beeindruckten im Jahr 2023 mit einer herausragenden Performance, insbesondere durch das wiedererstarkte Interesse an Krypto-Aktien, was sogar zu dreistelligen Renditen führte. Könnten Themen-ETFs als wahre Wundermittel gelten? Leider nicht, wie sich aus der Hintergrundgeschichte der kurzfristigen Performance zeigt.15. Januar 2024. FRANKFURT (envestor). Wohl dem, der Anfang 2023 in den VanEck Crypto & Blockchain Innovation ETF investierte. Ende 2023 stand eine Performance von atemberaubenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...