Der Uranpreis steigt weiter. Aktuell werden 104 USD pro Pfund gezahlt - so viel wie seit 15 Jahren nicht. Auslöser der jüngsten Kursgewinne war eine Mitteilung des weltweit größten Uran-Produzenten Kazatomprom am vergangenen Freitag. Das Unternehmen stellte Verzögerungen bei der Produktion in Aussicht. So müssen die Produktionspläne für 2024 aufgrund der "Herausforderungen" im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...