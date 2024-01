Mainz (ots) -Der WEISSE RING, Deutschlands größte Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer mit Sitz in Mainz, sucht ehrenamtliche Beraterinnen und Berater für das Opfer-Telefon 116 006. Weil die Zahl der Anrufe in den vergangenen Jahren stetig zugenommen hat, sucht der WEISSE RING erstmals bundesweit nach freiwilligen Helferinnen und Helfern. In den vergangenen Jahren war die Suche aus organisatorischen Gründen auf das Rhein-Main- und das Rhein-Ruhr-Gebiet beschränkt gewesen.Das Opfer-Telefon ist für viele Betroffene ein erster und niedrigschwelliger Zugang zu den Hilfsangeboten des WEISSEN RINGS. "Nach dem Schrecken einer Straftat kann und will nicht jeder sofort offen und persönlich mit anderen Menschen darüber sprechen", sagt Bianca Biwer, Bundesgeschäftsführerin des WEISSEN RINGS. "Manchen Betroffenen fällt es leichter, zunächst am Telefon über das Erlebte zu reden, vielleicht auch anonym."Seit dem Start im Jahr 2009 hat es mehr als 240.000 Gespräche am Opfer-Telefon gegeben. Durchschnittlich führen die aktuell 76 Berater und Beraterinnen 57 Telefonate am Tag.Am Opfer-Telefon machen Fälle von Sexualdelikten den größten Anteil der Anrufe aus: Darunter fallen beispielsweise sexuelle Gewalt an Kindern, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung. Dann folgen in der Häufigkeit die Fälle häuslicher Gewalt, Nachstellung (Stalking) und Körperverletzung. "Es sind vor allem Frauen, die sich bisher beim Opfer-Telefon melden. Wir würden uns aber auch sehr freuen, wenn auch männliche Opfer den Weg zu uns finden würden", sagt Bianca Biwer.Für die Arbeit am Opfer-Telefon braucht es keinen bestimmten Beruf. Wichtige Eigenschaften sind psychische Stabilität und Entscheidungsfreude, Einfühlsamkeit sowie die Fähigkeit, gut zuzuhören und sich verständlich auszudrücken. Gearbeitet wird von zu Hause aus, ein eigener Computer mit Internetanschluss sowie IT-Grundkenntnisse sollten vorhanden sein. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in einer Schulung professionell ausgebildet und auf ihre Aufgabe vorbereitet. Im Anschluss finden regelmäßige Teamtreffen und Supervisionen statt, die meisten davon digital. "Uns ist es wichtig, dass wir unsere Opferhelferinnen und Opferhelfer gut umsorgen und unterstützen können. Schließlich schildern ihnen Menschen oftmals bedrückende Situationen. Wir bieten unseren ehrenamtlichen Mitarbeitenden ein gutes Netz, das sie auffangen kann, wenn sie es brauchen."Bewerben können sich Interessierte unter:Bewerbungsformular Opfer-Telefon WEISSER RING (https://weisser-ring.de/node/25423)Betroffene von Kriminalität können das Opfer-Telefon bundesweit und kostenlos nutzen. Die ehrenamtlichen Telefonberaterinnen und Telefonberater sind unter der Rufnummer 116 006 täglich von 7 bis 22 Uhr erreichbar. Sie verstehen sich als Lotsen, die jeder Ratsuchenden und jedem Ratsuchenden die bestmögliche Hilfe für die jeweilige Situation aufzeigen.Rückfragen können schriftlich an die E-Mail-Adresse opfertelefon@weisser-ring.de geschickt werden.----Der WEISSE RING wurde 1976 in Mainz gegründet als "Gemeinnütziger Verein zurUnterstützung von Kriminalitätsopfern und zur Verhütung von Straftaten e. V.". Er ist Deutschlands größte Hilfsorganisation für Opfer von Kriminalität. Der Verein unterhält ein Netz von rund 2.700 ehrenamtlichen, professionell ausgebildeten Opferhelferinnen und -helfern in bundesweit 400 Außenstellen, beim Opfer-Telefon und in der Onlineberatung. Der WEISSE RING hat mehr als 100.000 Förderer und ist in 18 Landesverbände gegliedert. Er ist ein sachkundiger und anerkannter Ansprechpartner für Politik, Justiz, Verwaltung, Wissenschaft und Medien in allen Fragen der Opferhilfe. Der Verein finanziert seine Tätigkeit ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und testamentarischen Zuwendungen sowie von Gerichten und Staatsanwaltschaften verhängten Geldbußen. Der WEISSE RING erhält keinerlei staatliche Mittel.Pressekontakt:WEISSER RING e. V.Team Presse & KommunikationFon: +49 6131 8303-4000E-Mail: presse@weisser-ring.deWeb: www.forum-opferhilfe.deOriginal-Content von: Weisser Ring e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6758/5693256