München (ots) -Die deutschen Hockey-Frauen haben einen großen Schritt in Richtung Olympia-Qualifikation gemacht: Nach einem souveränen 10:0-Erfolg heute Morgen gegen Tschechien steht das Team als Gruppenerster im Halbfinale des Qualifikationsturniers in Indien und benötigt nur noch einen Sieg, um das Ticket nach Paris zu lösen. Die besten drei Mannschaften des Turniers qualifizieren sich für Olympia.Die ARD überträgt das Halbfinale des deutschen Teams am Donnerstag, 18. Januar, ab 12.00 Uhr sowie das Finale oder das Spiel um Platz 3 am Freitag, 19. Januar, live im Stream in der ARD Mediathek und bei sportschau.de.Auch die deutschen Hockey-Männer sind mit einem hohen Sieg gegen Kanada in ihr Qualifikationsturnier im Oman gestartet. Sollte das Nationalteam das Halbfinale erreichen, streamen ARD Mediathek und sportschau.de auch in diesem Wettbewerb die Entscheidungsspiele live. Das Halbfinale findet am 20. Januar statt, das Spiel um Platz 3 bzw. das Finale am 21. Januar. Reporter der Live-Übertragungen ist Christian "Büdi" Blunck. Federführer für die Hockey-Übertragungen in der ARD ist der Norddeutsche Rundfunk.In der ARD Mediathek und auf sportschau.de:Hockey Frauen-Nationalmannschaft Olympia-Qualifikation:Do., 18. Januar 2024: Halbfinale - 12:00 UhrFr., 19. Januar 2024: Spiel um Platz 3 - 12:00 Uhr, oder Finale - 15:00 UhrHockey Männer-Nationalmannschaft Olympia-Qualifikation:Sa., 20. Januar 2024: Halbfinale - 15:00 Uhr oder 17:30 UhrSo., 21. Januar 2024: Spiel um Platz 3 - 15:00 Uhr, oder Finale - 17:30 Uhr