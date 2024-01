Tagesausblick für 17.01.: DAX fehlen positive Impulse. Hugo Boss bricht ein

Die Anfänglichen Verluste bügelte der DAX® im Tagesverlauf fast wieder aus. Unterstützung bekam der Markt durch einen unerwartet gestiegenen ZEW-Index und einem deutlichen Rückgang der Inflationserwartungen in der Eurozone. Die uneinheitliche Entwicklung an der Wall Street nach dem Feiertag bremste den Erholungskurs am Nachmittag. Morgen werden eine Reihe wichtiger Wirtschaftsdaten aus China und den USA und Reden einiger Notenbänker erwartet.

Unternehmen im Fokus

Bei der Commerzbank haben Analysten ihre Kursziele gesenkt und setzten die Aktie daraufhin unter Druck. Drägerwerk legte Eckdaten für 2023 vor. Demnach legte der Umsatz zweistellig zu. Zudem gelang die Rückkehr in die schwarzen Zahlen. Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern plant daher eine Dividendenerhöhung. Vorläufig veröffentlichten Daten zufolge konnte Hugo Boss den Gewinn und Umsatz im vierten Quartal zweistellig gegenüber dem Vorjahreszeitraum steigern. Anleger haben scheinbar mehr erwartet. So reagierte die Aktie mit einem kräftigen Kursabschlag. Offizielle Zahlen gibt es am 7. März 2024. Lanxess plant Pressemeldungen zufolge den Verkauf des Polyurethan-Geschäfts und damit den Ausstieg aus dem Kunststoffbereich. Bei MTU Aero Engines deutet sich eine Ausbruch über die charttechnisch wichtige Marke, die 200-Tage-Durchschnittslinie an. Nordex machte heute die Kursgewinne der zurückliegenden mit einem Handstreich zu nichte und sank auf EUR 9,80. ThyssenKrupp sackte unter die Marke von EUR 6. Bei Immobilientiteln wie Aroundtown, LEG Immobilien und Vonovia zeigten sich Gewinnmitnahmen.

Morgen wird Geberit und Just Eat Takeaway Geschäftszahlen vorlegen und Renault veröffentlicht Absatzzahlen für 2023.

Wichtige Termine:

China (Mainland)-Activity indicators

China (Mainland)-GDP

Euro Zone-Inflation

United States-Imports/Exports

United States-Retail Sales

Federal Reserve Board Governor Bowman discusses bank capital reform - Federal Reserve Board Governor Michelle Bowman participates in discussion, "The Path Forward for Bank Capital Reform," before the U.S. Chamber of Commerce Protect Main Street Lending Event, in Washington.

Federal Reserve Vice Chair for Supervision Barr speaks in Cambridge, Mass.

United States-Industrial production

ECB President Christine Lagarde speaks at WEF event - ECB President Christine Lagarde speak at ‚How to Trust Economics' event at the World Economic Forum held in Davos.

Federal Reserve issues Beige Book

New York Federal Reserve Bank President Williams gives opening remarks at Fed event

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 16.542/16.586/16.628/16.824/16.960/17.000 Punkte Unterstützungsmarken: 16.330/16.458 Punkte Der DAX® pendelte im Tagesverlauf zwischen 16.504 und 16.586 Punkten. Ein Ausbruch über 16.586 beziehungsweise 16.628 Punkte könnte Kaufsignale auslösen und eine Erholung bis 16.824 Punkte einleiten. Bis dahin muss die Unterstützungszone zwischen 16458 und 16.504 Punkten im Auge behalten werden. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 24.11.2023 - 16.01.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 17.01.2019 - 16.01.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 - 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD14C2 95,73* 20.000 14.000 24.000 20.09.2024 DAX® HC9JHK 100,16** 19.000 11.750 22.250 21.06.2024 * max Rückzahlungsbetrag: 100 Euro; ** max. Rückzahnlungsbetrag: 105 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.01.2024; 17:20 Uhr Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC01KH 9,02 13.300,54303 14.963,110909 5 Open End DAX® HC977R 10,07 14.962,940133 15.794,879604 10 Open End DAX® HC0558 8,49 15.517,0725 16.071,031988 15 Open End DAX® HD136D 7,40 15.960,378394 16.292,354265 25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.01.2024; 17:20 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC99KA 7,50 19.947,399021 18.285,780683 -5 Open End DAX® HC8E76 5,40 18.285,001918 17.453,034331 -10 Open End DAX® HC7FDJ 10,09 17.730,869551 17.175,893334 -15 Open End DAX® HD15GY 7,11 17.287,563657 16.955,642435 -25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.01.20224; 17.20 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.