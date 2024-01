FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Dienstag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum Nachmittag um 0,22 Prozent auf 134,94 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,25 Prozent.

Deutsche Konjunkturdaten überraschten am Vormittag leicht positiv. Die ZEW-Konjunkurerwartungen hellten sich zu Jahresbeginn auf, wohingegen Analysten im Schnitt einen Rückgang erwartet hatten. ZEW-Präsident Achim Wambach begründete den leichten Anstieg mit prognostizierten Leitzinssenkungen der Europäischen Zentralbank (EZB) im ersten Halbjahr. Allerdings hatten sich zuletzt einige Notenbank-Vertreter gegen rasche Zinssenkungen ausgesprochen.

Die Inflationserwartungen der Verbraucher im Euroraum sind unterdessen weiter rückläufig. Einer Umfrage der EZB zufolge sanken sie im November auf Sicht sowohl von einem Jahr als auch drei Jahren auf den tiefsten Stand seit Februar 2022. Sie liegen allerdings immer noch über dem mittelfristigen Zielwert der EZB von zwei Prozent.

In den USA stützte der gesunkene Industrieindikator für die Region New York die Anleihen kaum. Der Empire-State-Index fiel auf den niedrigsten Stand seit Mai 2020 - also zu Beginn der Corona-Pandemie. Laut Ökonomen ist die Aussagekraft des Indikators für die Gesamtwirtschaft der USA eher gering./jsl/he