DJ XETRA-SCHLUSS/DAX nach dünnen Umsätzen etwas leichter

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist etwas leichter aus dem Dienstag gegangen. Der DAX fiel um 0,3 Prozent auf 16.572 Punkte. Händler verwiesen darauf, dass Mitglieder der Europäischen Zentralbank die Erwartungen an Zinssenkungen bremsten. Am Montag hatte EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann gesagt, dass die hartnäckige Inflation die EZB möglicherweise davon abhalten werde, die Zinsen in diesem Jahr überhaupt zu senken. Andererseits waren die Umsätze gering, und aus technischer Sicht bleiben die Aussichten laut Marktanalysten oberhalb des ehemaligen Allzeithochs vom Juli bei 16.529 positiv.

Keine große Wirkung zeigte ein überraschend günstiger ZEW-Konjunkturindikator. Entgegen den Prognosen hat sich die Erwartungskomponente deutlich verbessert.

Auf der Verliererseite standen unter anderem die Banken, Commerzbank gaben mit einem Minus von 4,9 Prozent etwa die Hälfte der jüngsten Rally-Gewinne wieder ab. Die konjunkturabhängigen Thyssen fielen auf den tiefsten Stand seit über einem Jahr.

Hugo Boss verfehlt EBIT-Erwartung - Konsumwerte sehr schwach

Gleich um knapp 10 Prozent brach die Aktie von Hugo Boss nach Vorlage erster Zahlen für das Schlussquartal 2023 ein. Die Analysten der DZ Bank verwiesen auf eine leichte Enttäuschung der EBIT-Marge, die mit 10,3 Prozent unter dem Konsens von 10,9 Prozent liege. Von anderer Seite hieß es, der Konsum sei der Leidtragende der deutschen Politik. "Zwar gibt es gewisse Entlastungen bei der Einkommenssteuer, auf der anderen Seite wird das den Verbrauchern über höhere Verbrauchssteuern und Abgaben wieder aus der Tasche gezogen", sagte ein Marktteilnehmer. Adidas gehörten mit einem Minus von 2,1 Prozent ebenfalls zu den großen Verlierern, Puma gaben 3,5 Prozent ab. Am Montag waren bereits die Internet-Unternehmen Hellofresh, Delivery Hero, Zalando und Auto1 stark gefallen.

Auf der anderen Seite zogen Morphosys um 12,7 Prozent an. Händler meinten, Marktteilnehmer hofften auf positive Nachrichten von der Pipeline der Wirkstoffe, vor allem zum Krebsmittel Pelabresib.

Qiagen stiegen um 2,5 Prozent, getrieben von Übernahmespekulationen in der Branche, die aus den USA nach Europa überschwappten. Übernahmespekulationen um Qiagen hatte es in der Vergangenheit häufiger gegeben, ohne dass sich ein Übernahmeinteressent durchgesetzt hätte.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 16.571,68 -0,3% -1,07% DAX-Future 16.675,00 -0,5% -1,52% XDAX 16.552,25 -0,5% -1,29% MDAX 25.698,02 -1,1% -5,30% TecDAX 3.260,93 +0,2% -2,29% SDAX 13.446,16 -0,3% -3,68% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 134,95 -31 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 11 29 0 2.724,0 74,4 48,2 MDAX 15 33 2 548,7 37,5 31,6 TecDAX 15 13 2 723,8 27,2 23,1 SDAX 19 48 3 160,3 8,6 6,4 ===

DJG/hru/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 16, 2024 11:46 ET (16:46 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.