Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Erste Group -1,17% auf 38,8, davor 8 Tage im Plus (7,68% Zuwachs von 36,46 auf 39,26), Telekom Austria -0,25% auf 8,07, davor 6 Tage im Plus (3,45% Zuwachs von 7,82 auf 8,09), S Immo-0,54% auf 14,82, davor 5 Tage im Plus (15,33% Zuwachs von 12,92 auf 14,9), RBI -0,8% auf 19,83, davor 4 Tage im Plus (7,01% Zuwachs von 18,68 auf 19,99), EuroTeleSites AG -1,23% auf 4, davor 3 Tage im Plus (5,47% Zuwachs von 3,84 auf 4,05), Agrana -0,7% auf 14,25, davor 3 Tage ohne Veränderung . ATX TR Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: Verbund (7 Plätze verloren, von 11 auf 18); dazu, EVN (-3, von 10 auf 13), Immofinanz (+2, von 6 auf 4), Andritz (+2, von 12 auf 10), Bawag (+2, von 13 auf 11), DO&CO (+2, von 14 auf 12), Mayr-Melnhof (+2, von 16 auf ...

