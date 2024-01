The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 16.01.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.01.2024



ISIN Name

AU0000050981 SEZZLE INC. CDIS/1/1

CA68405M1095 OPTIMA MED INNOVAT. CORP.

DE000CZ439J9 COBA MTH S.P63

US09175M4087 AULT ALLIANCE NEW DL-,001

US89689F4046 TROIKA MEDIA GROUP NEW

Biotech Boom 2024: Diese 5 Aktien sind echte Geheim-Tipps Der kostenfreie Biotech-Report enthüllt gleich fünf Geheim-Tipps, die zu echten Outperformern werden könnten. Lesen Sie den kostenfreien Report und nutzen Sie die Chancen rechtzeitig! Hier klicken