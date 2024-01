Ökonom Daniel Stelter verrät im exklusiven Interview mit BÖRSE ONLINE, wie wir alle jetzt anpacken können, um den drohenden Wohlstandsverlust in Deutschland noch aufzuhalten. Was das alles mit Klimawandel, Migration und auch mit den Bauernprotesten zu tun hat. BÖRSE ONLINE: Herr Stelter, wird 2024 ein Schicksalsjahr für Deutschland?Dr. Daniel Stelter: Okay, wir fangen gleich mit einer schwierigen Frage an. Ich glaube, wir sind in der Schicksalsphase. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...