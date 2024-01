Die Produktaktualisierungen umfassen auch die Unterstützung von S3 Objektspeicherung mit Objektsperre

ExaGrid®, die einzige Tiered Backup Storage-Lösung der Branche, hat heute zwei wichtige neue Produkt-Updates angekündigt. ExaGrid wird drei neue Gerätemodelle ausliefern: die EX54, die EX84 und die EX189, die die größte einzelne Scale-Out-System-Speicherkapazität für jeden Backup-Speicher auf dem Markt bieten. Darüber hinaus kündigte ExaGrid an, dass die ExaGrid Tiered Backup Storage-Geräte im März 2024 ein Objektspeicherziel sein werden, das das S3-Protokoll mit Objektsperren unterstützt.

Eines der wichtigsten Highlights der aktualisierten Produktlinie ist, dass alle ExaGrid-Geräte in 2U-Modellen erhältlich sein werden. Sie bieten eine effiziente Rack-Platzierung, die es Unternehmen ermöglicht, Kosten für die Lagerung und Kühlung von Racks zu sparen und gleichzeitig große Datensicherungen und zukünftiges Datenwachstum unterzubringen.

Die größte ExaGrid Systemkonfiguration, bestehend aus 32 EX189 Geräten in einem einzigen Scale-Out-System, kann bis zu 6 PB Vollbackup mit 12 PB Rohkapazität aufnehmen und ist damit das größte Einzelsystem in der Branche, das auch die Datendeduplizierung beinhaltet. Zusätzlich zu der erhöhten Speicherkapazität ist die EX189 viermal platzsparender als die früheren 4U-Versionen der ExaGrid-Geräte.

Die 2U-Geräte von ExaGrid umfassen jetzt die Modelle EX189, EX84, EX54, EX36, EX27, EX18 und EX10. Jedes Gerät verfügt über Prozessor, Arbeitsspeicher, Netzwerk und Speicherplatz, so dass das Backup-Fenster bei wachsendem Datenaufkommen eine feste Länge behält und teure und störende Forklift-Upgrades vermieden werden. Bis zu 32 Geräte können in einem einzigen Scale-Out-System gemischt und kombiniert werden. Geräte jeden Alters und jeder Größe können in einem einzigen System verwendet werden, so dass eine zwangsweise Veralterung der Produkte vermieden wird.

"ExaGrid entwickelt seine Tiered Backup Storage weiter mit dem Ziel, alle Herausforderungen zu beseitigen, mit denen Unternehmen bei der Datensicherung konfrontiert sind", sagte Bill Andrews, President und CEO von ExaGrid. "Wir bieten nicht nur das größte Backup-System der Branche an, sondern freuen uns auch, alle unsere Geräte als 2U-Modelle anbieten zu können, die noch wirtschaftlicher und effizienter sind, wenn es um den Platzbedarf im Rack, den Stromverbrauch und die Kühlungskosten geht. ExaGrid ist außerdem das einzige System mit einer Disk-Cache-Landing-Zone, die mit einem netzwerkunabhängigen Langzeitspeicher verbunden ist, der eine abgestufte Sicherheitslücke schafft, und der einzige Deduplizierungsansatz, der sich nicht negativ auf die Backup- und Wiederherstellungsleistung auswirkt. Wir laden Unternehmen dazu ein, unser Tiered Backup Storage System in ihrer eigenen Backup-Umgebung zu testen und es mit ihrer aktuellen Backup-Storage-Lösung zu vergleichen. Wir freuen uns auch, ankündigen zu können, dass ExaGrid ein Objektspeicherziel für Veeam sein wird, das das S3-Protokoll nutzt, und dass ExaGrid M365-Backups direkt von Veeam aus unterstützen wird. ExaGrid wird mit Veeam zusammenarbeiten, um die S3 Object Storage Version als Veeam Ready zu qualifizieren."

Zusätzlich zu den 2U-Gerätemodellen baut ExaGrid seine Unterstützung von Protokollen weiter aus und kündigt die Unterstützung von S3-Objektspeicher mit Objektsperre an, zusätzlich zu den bereits unterstützten NFS, CIFS, Veeam Data Mover und Veritas NetBackup OST. In der ersten Version für S3 wird ExaGrid das Schreiben von Veeam auf ExaGrid Tiered Backup Storage als Objektspeicherziel unterstützen, einschließlich Veeam Backup für Microsoft 365 direkt auf ExaGrid. ExaGrid wird in zukünftigen Versionen andere Backup-Anwendungen mit S3 unterstützen.

