Die Fed hat es nicht eilig mit der Senkung der Zinsen, so hat es heute US-Notenbanker Christopher Waller formuliert. Das ist eine ziemliche klare Absage an die Erwartung der Märkte, dass die Fed in diesem Jahr sieben mal die Zinsen senken werde (also bei jeder Sitzung ab März). Daraufhin der Dollar stärker, die US-Renditen höher, ...

