Apple war bis vor kurzem die Nummer 1, wenn es um die größte Marktkapitalisierung ging. Nun wurde man von Microsoft abgelöst. Dafür ist der Technologiekonzern nun an anderer Stelle ganz nach oben gekommen. Die Rede ist vom Markt für Smartphones.Apple ist zum ersten Mal der größte Smartphone-Hersteller der Welt, gemessen am Volumen. Dies ist eine Erinnerung an den großen Erfolg des iPhone-Herstellers. Laut dem Marktforschungsunternehmen International Data Corporation wurden im Jahr 2023 weltweit ...

